Экс-чемпион UFC был приглашенной звездой миланского дерби

Топовый полусредневес UFC Камару Усман посетил матч Интер - Милана (5:1) в Серии А.

"Что за игра… Спасибо Интеру за приглашение", – написал нигериец в соцсетях.

Напомним, Усман в последний раз выхолил в октагон в марте 2023 года, проиграв Леону Эдвардсу единогласным решением судей.

36-летний нигериец может в следующем бою встретится со Стивеном Томпсоном.

Ранее сообщалось, что Усман поддержал Адесанью после потери чемпионского пояса.

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