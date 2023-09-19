Экс-чемпион UFC был приглашенной звездой миланского дерби
Усман похвастался именной футболкой.
Топовый полусредневес UFC Камару Усман посетил матч Интер - Милана (5:1) в Серии А.
"Что за игра… Спасибо Интеру за приглашение", – написал нигериец в соцсетях.
Напомним, Усман в последний раз выхолил в октагон в марте 2023 года, проиграв Леону Эдвардсу единогласным решением судей.
36-летний нигериец может в следующем бою встретится со Стивеном Томпсоном.
Ранее сообщалось, что Усман поддержал Адесанью после потери чемпионского пояса.
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