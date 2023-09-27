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Нганну готов провести бой с Джонсом

Камерунец настроен на хайповый поединок, но при одном условии.
Сегодня, 10:21
Нганну и Джонс / Getty Images
Нганну и Джонс / Getty Images

Тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну заявил о готовности провести бой с чемпионом UFC Джоном Джонсом.

"Это возможно, но им придется прийти к PFL. В лиге согласны на это. Это был бы особенный бой, поединок за особенный титул, возможно, не просто титул UFC".

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"Мне все равно на это, даже если этот бой был не за пояс. Мне не нужен титул UFC. Поединок важнее, он больше званий", – сказал Нганну в интервью Джо Рогану.

Напомним, владел титулом UFC с 2021 по 2023 год. Из-за длительного застоя у камерунца забрали пояс, после чего он перешел в PFL.

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