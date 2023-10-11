iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Скоро в октагон? Макгрегор вернулся в пул тестирования USADA

Ирландец готовится к камбэку.
Сегодня, 18:57
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший двойной чемпион Конор Макгрегор похвастался тем, что подал необходимые документы для присоединения к программе допинг-тестирования.

"Антидопинговое агентство США хочет воспользоваться моментом и поздравить Вас с возвращением в пул тестирования", – говорится в опубликованном заявлении от USADA.

Напомним, Макгрегор не дрался в октагоне с лета 2021 года. В следующем своем поединке ирландец встретится с Майклом Чендлером.

Ранее сообщалось, что Чендлер назвал потенциальную дату боя с Макгрегором.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Стал известен следующий претендент на титул UFС в легком весе Стал известен следующий претендент на титул UFС в легком весе
Оливейра поделился деталями подготовки к бою с Махачевым Оливейра поделился деталями подготовки к бою с Махачевым
Миочич высказался касаемо возможного завершения карьеры Миочич высказался касаемо возможного завершения карьеры
Помочь журналистам

Видео

Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа20:52
Женская команда Ворсклы проиграла Роме в рамках отбора Лиги чемпионов
20:38
Украина сыграла вничью с Сербией в отборе ЧМ-2024 по футзалу
Теннис20:30
Цуренко обыграла Векич на турнире в Чжэнчжоу
Европа20:19
Алонсо может летом сменить Байер ради европейского гранда
Европа19:58
Кепа - об аренде в Реал: После пяти сезонов в Челси мне нужен был новый вызов
Европа19:50
Ярмоленко перенес операцию на колене
Европа19:36
Наполи связался с Конте, но он хочет "подождать и провести время с семьей"
Европа19:22
Основной защитник Баварии выбыл почти на месяц из-за травмы
Формула 119:11
ФИА обсуждает со Строллом его "гневные инциденты" во время этапа в Катаре
ММА18:57
Скоро в октагон? Макгрегор вернулся в пул тестирования USADA
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK