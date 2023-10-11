Скоро в октагон? Макгрегор вернулся в пул тестирования USADA

Бывший двойной чемпион Конор Макгрегор похвастался тем, что подал необходимые документы для присоединения к программе допинг-тестирования.

"Антидопинговое агентство США хочет воспользоваться моментом и поздравить Вас с возвращением в пул тестирования", – говорится в опубликованном заявлении от USADA.

Напомним, Макгрегор не дрался в октагоне с лета 2021 года. В следующем своем поединке ирландец встретится с Майклом Чендлером.

Ранее сообщалось, что Чендлер назвал потенциальную дату боя с Макгрегором.

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