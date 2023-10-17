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Макгрегор вызвал Мейвезера на второй бой

Ирландец хочет выйти на ринг.
Сегодня, 22:19
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о поединке Флойда Мейвезера с Канело. 

"Это было одно из величайших выступлений в профессиональном боксе. Я попадал по Флойду чаще, чем Канело. С удовольствием бы провел еще один бой", – написал в соцсетях Макгрегор.

Напомним, Конор и Флойд провели бой в ринге летом 2017 года. Победу одержал легендарный боксер.

Ранее сообщалось, что Логан Пол намерен провести боксерский бой с Макгрегором.

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