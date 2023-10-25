Бой Джонс - Миочич отменен

Президент UFC Дана Уайт заявил, что бой Джон Джонс - Стипе Миочич не состоится.

"Вчера вечером Джонс провел тренировку, во время которой получил повреждение – он работал над борьбой и разорвал сухожилие", – сказал Уайт.

Напомним, бой должен был состояться в рамках турнира UFC 295, 12 ноября, в Нью-Йорке.

Ранее Миочич высказался касаемо возможного завершения карьеры.

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