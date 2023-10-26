Бой Павловича с Аспиналлом возглавит турнир UFC 295

UFC официально объявила, что Сергей Павлович и Том Аспиналл подерутся за временный титул в тяжелом весе.

Изначально номерной турнир должен был возглавить поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем, но бой отменили из-за травмы чемпиона.

Напомним, UFC 295 состоится в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что бывший доминирующий чемпион UFC поставил карьеру на паузу.

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