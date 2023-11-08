Уайлдер заявил о желании провести бой в UFC

Бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер заявил о намерении выступить в UFC.

"Я планирую выступать не только по правилам бокса, но и по правилам ММА. В этих маленьких перчатках я буду очень опасным человеком".

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"Мой план – схватить своего следующего оппонента, повалить его на настил, забраться на него сверху и выбить все дерьмо", – сказал Уайлдер в интервью журналисту Майклу Бенсону.

Напомним, что последний раз Уайлдер выходил в ринг в октябре 2022 года против Роберта Хелениуса, нокаутировав соперника в первом раунде.

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