Чемпион UFC выдвинул теорию, почему Макгрегор давно не дрался

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли высказался о долгом отсутствии в октагоне Конора Макгрегора.

"Интересно, зарабатывает ли Конор Макгрегор так много денег за бой, что это просто не выгодно UFC. Думаю, что они уходят в минус, когда он дерется", – заявил "Сахарок" в интервью MMA News.

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Напомним, в последний раз Макгрегор выходил в октагон в 2021 году, проиграв Дастину Порье, при этом получив тяжелую травму ноги.

В следующем своем поединке Конор должен встретиться с Майклом Чендлером.

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