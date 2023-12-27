Чемпион UFC выдвинул теорию, почему Макгрегор давно не дрался
Легенда промоушена дорого обходится компании.
Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли высказался о долгом отсутствии в октагоне Конора Макгрегора.
"Интересно, зарабатывает ли Конор Макгрегор так много денег за бой, что это просто не выгодно UFC. Думаю, что они уходят в минус, когда он дерется", – заявил "Сахарок" в интервью MMA News.
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Напомним, в последний раз Макгрегор выходил в октагон в 2021 году, проиграв Дастину Порье, при этом получив тяжелую травму ноги.
В следующем своем поединке Конор должен встретиться с Майклом Чендлером.
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