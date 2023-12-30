"Величайший камбэк в истории спорта": Макгрегор сделает заявление о своем будущем 1 января
Ирландец готовится порадовать своих фанатов.
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор анонсировал важное объявление 1 января 2024 года.
"Объявлю дату боя и соперника в первый день 2024 года. Величайший камбэк в истории спорта", - написал в соцсетях ирландец.
I will be announcing my fight date and opponent on New Years Day, 2024.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 30, 2023
The Greatest Comeback in Sports History.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 30, 2023
Напомним, в последний раз Конор выходил в октагон в 2021 году, получив тяжелую травму, после которой он лишь недавно восстановился.
Ранее Макгрегор назвал сумму, за которую готов провести бой с Роналду.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!