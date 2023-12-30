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"Величайший камбэк в истории спорта": Макгрегор сделает заявление о своем будущем 1 января

Ирландец готовится порадовать своих фанатов.
Сегодня, 14:18
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор анонсировал важное объявление 1 января 2024 года.

"Объявлю дату боя и соперника в первый день 2024 года. Величайший камбэк в истории спорта", - написал в соцсетях ирландец.

Напомним, в последний раз Конор выходил в октагон в 2021 году, получив тяжелую травму, после которой он лишь недавно восстановился.

Ранее Макгрегор назвал сумму, за которую готов провести бой с Роналду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор

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