"Величайший камбэк в истории спорта": Макгрегор сделает заявление о своем будущем 1 января

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор анонсировал важное объявление 1 января 2024 года.

"Объявлю дату боя и соперника в первый день 2024 года. Величайший камбэк в истории спорта", - написал в соцсетях ирландец.

I will be announcing my fight date and opponent on New Years Day, 2024. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 30, 2023

The Greatest Comeback in Sports History. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 30, 2023

Напомним, в последний раз Конор выходил в октагон в 2021 году, получив тяжелую травму, после которой он лишь недавно восстановился.

Ранее Макгрегор назвал сумму, за которую готов провести бой с Роналду.

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