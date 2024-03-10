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Порье нокаутировал Сен-Дени на UFC 299

Ветеран оказался сильнее в октагоне.
Сегодня, 08:57
Порье уничтожает Сен-Дени / Getty Images
Порье уничтожает Сен-Дени / Getty Images

В Майами состоялся поединок в рамках UFC 299 между Дастином Порье и Бенуа Сен-Дени.

Для 35-летнего Порье это было первое сражение после поражения Джастина Гетджи, тогда как 28-летний Сен-Дени до этого боя имел в своем пассиве лишь одно поражение.

После первого раунда, в котором бойцы больше боролись и были в клинче, во втором Порье был гораздо активнее и в конце концов смог нокаутировать соперника.

Дастин Порье - Бенуа Сен-Дени - ТКО (2-й раунд)

Отметим, что в главном поединке вечера Шон О'Мелли одержал сверхуверенную победу и смог защитить чемпионский титул.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC

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