Порье нокаутировал Сен-Дени на UFC 299

В Майами состоялся поединок в рамках UFC 299 между Дастином Порье и Бенуа Сен-Дени.

Для 35-летнего Порье это было первое сражение после поражения Джастина Гетджи, тогда как 28-летний Сен-Дени до этого боя имел в своем пассиве лишь одно поражение.

После первого раунда, в котором бойцы больше боролись и были в клинче, во втором Порье был гораздо активнее и в конце концов смог нокаутировать соперника.

Дастин Порье - Бенуа Сен-Дени - ТКО (2-й раунд)

Отметим, что в главном поединке вечера Шон О'Мелли одержал сверхуверенную победу и смог защитить чемпионский титул.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!