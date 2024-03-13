Бывший чемпион UFC попал в реанимацию, спасая своих родителей из горящего дома
Коулман совершил героический поступок.
Чемпион UFC Марк Коулман госпитализирован после пожара, в котором он спасал родителей. Об этом сообщает журналист Джонатан Сноуден.
Бывший чемпион в тяжелом весе и член Зала славы UFC Марк Коулман был госпитализирован после пожара в его доме в штате Огайо.
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Коулман спас из горящего дома своих родителей и собаку, и после этого был доставлен в реанимацию.
Напомним, за карьеру Марк провел 26 боев, одержав 16 побед и потерпев 10 поражений.
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