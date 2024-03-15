Макгрегор рассказал, когда проведет следующий бой

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор высказался касаемо даты следующего своего боя.

"Я все еще в форме, все еще тренируюсь. Как я уже сказал, во время отпуска у меня были тренировочные лагеря. Надеюсь, что скоро узнаю дату возвращения – я бы хотел подраться 29 июня".

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"Это будет для меня целью. У меня есть три с половиной месяца", – сказал ирландец в интервью Yahoo Sports.

Напомним, Конор подерется с Майклом Чендлером на турнире в Лас-Вегасе. Поединок должен пройти в среднем весе.

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