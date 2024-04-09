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Потеря получил нового соперника вместо россиянина

Украинский боец выступит в рамках шоу UFC 301 в Бразилии.
Сегодня, 18:29
Игорь Потеря / Getty Images
Игорь Потеря / Getty Images

Украинский боец UFC в среднем весе Игорь Потеря (20-5) в своем ближайшем поединке встретится с бразильцем Мишелем Перейрой (30-11).

Украинец заменит в это бою узбекистанца Махмуда Мурадова, который должен был драться с Перейрой, но снялся с поединка, сообщает MMA Fighting.

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Бой состоится в рамках шоу UFC 301 в Рио-де-Жанейро 5 мая.

Напомним, что изначально Потеря должен был провести поединок против россиянина Шарабутдина Магомедова 22 июня в рамках шоу UFC в Саудовской Аравии.

В своем последнем бою Потеря одержал победу над поляком Робертом Брычеком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC игорь потеря

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