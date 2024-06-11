iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Ради чего драться?": Порье все же склоняется к завершению карьеры

Американец готов к уходу из спорта.
11 июня, 19:21
Дастин Порье / Getty Images
Дастин Порье / Getty Images

Топовый легковес UFC Дастин Порье высказался о возможном завершении карьеры.

"Уход из спорта? Я до сих пор не знаю. Не могу сказать, что больше никогда не подерусь, но не знаю, зачем мне это.

Ради чего драться? Мне нравиться биться, но за прошедшие годы я набил немало шишек. Нужна цель. Возможно, в ближайшие недели я что-то пойму, но пока я живу одним днем".

Читай также: Президент UFC высказался о будущем Порье

"Склоняюсь к тому, чтобы закончить, однозначно. Сколько раз мне нужно победить, чтобы выйти на титульник? Не знаю.

Не собираюсь драться еще пять раз, чтобы получить бой за пояс. Единственная причина, по которой я еще не закончил, в том, что мне под силу конкурировать с этими парнями", − сказал Порье в интервью The MMA Hour.

Напомним, недавно Порье проиграл Исламу Махачеву в бою за титул в легком весе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дастин Порье

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Президент UFC призвал Фергюсона завершить карьеру Президент UFC призвал Фергюсона завершить карьеру
UFC опубликовал трейлер к бою Макгрегор - Чендлер UFC опубликовал трейлер к бою Макгрегор - Чендлер
Бой с Конором отменен? Чендлер ответил на вопрос Бой с Конором отменен? Чендлер ответил на вопрос
Помочь журналистам

Видео

Молдова - Украина 0:4 видео голов и обзор матча
Молдова - Украина 0:4 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Европа10:31
Мората готов покинуть Атлетико на фоне интереса клуба к Довбику
Легкая атлетика09:58
Украина заняла место в ТОП-15 медального зачета чемпионата Европы по легкой атлетике
Европа09:30
Новый тренер Ливерпуля зарядился энергией на Ибице перед работой в АПЛ
Футбол09:08
Клуб Кривцова и Месси хочет пригласить многократного победителя Лиги чемпионов
Формула 108:39
МакЛарен собирается стабильно бороться за победы за счет будущих обновлений
Европа08:14
Бавария договорилась о трансфере японского центрбека Штутгарта
Евро-202408:00
Соперники Украины на Евро-2024: Румыния – команда, которую еще попробуй пробей
НБА07:50
Финал НБА: Бостон без Порзингиса третий раз обыграл Даллас
НБА07:40
Плей-офф НБА: Бостон готовится к свипу Далласа в финальной серии
Евро-202407:20
Евро-2024: расписание и результаты всех матчей турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK