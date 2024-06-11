"Ради чего драться?": Порье все же склоняется к завершению карьеры

Топовый легковес UFC Дастин Порье высказался о возможном завершении карьеры.

"Уход из спорта? Я до сих пор не знаю. Не могу сказать, что больше никогда не подерусь, но не знаю, зачем мне это.

Ради чего драться? Мне нравиться биться, но за прошедшие годы я набил немало шишек. Нужна цель. Возможно, в ближайшие недели я что-то пойму, но пока я живу одним днем".

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"Склоняюсь к тому, чтобы закончить, однозначно. Сколько раз мне нужно победить, чтобы выйти на титульник? Не знаю.

Не собираюсь драться еще пять раз, чтобы получить бой за пояс. Единственная причина, по которой я еще не закончил, в том, что мне под силу конкурировать с этими парнями", − сказал Порье в интервью The MMA Hour.

Напомним, недавно Порье проиграл Исламу Махачеву в бою за титул в легком весе.

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