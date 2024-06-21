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Друг Макгрегора назвал потенциальную дату боя Конора с Чендлером

Фанатам придется ждать до осени.
Сегодня, 10:20
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Член команды бывшего двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора назвал ориентировочную дату поединка с Майклом Чендлером. 

"Я знаю, какая у Конора была травма, но не буду об этом говорить.

Похоже, что UFC попытается провести этот бой в сентябре. Это то, что я слышал".

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"Я разочарован переносом боя. Очень его ждал", – заявил Питер Квилли в интервью TalkSPORT.

Напомним, бой Макгрегора с Чендлером должен был состоятся 30 июня, но поединок был перенесен из-за травмы Конора.

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