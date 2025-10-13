Определилась соперница Юлии Стародубцевой на старте турнира в Нинбо

Выйдет на корт против казахстанской теннисистки.

В Нинбо стартует турнир серии WTA 500. В нем принимает участие Даяна Ястремская, к которой присоединится Юлия Стародубцева.

Если Ястремская уже узнала свою соперницу, то Стародубцева только в понедельник узнала, с кем сыграет в первом раунде.

Украинская теннисистка встретится с Юлией Путинцевой из Казахстана. Матч состоится 14 октября.

Отметим, что это будет первая встреча теннисисток на корте.

Напомним, Юлия Стародубцева прошла в основную сетку турнира, победив представительницу Германии Тамару Корпач — 6:1, 6:3. Ранее Стародубцева проиграла семь матчей подряд.

