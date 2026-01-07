iSport.ua
Костюк прорывается в 1/8 финала. Украинка обыграла представительницу Казахстана

Марте предстоит встреча с Анисимовой.
Сегодня, 14:17       Автор: Валентина Чорноштан
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

В среду, 7 января, во втором круге турнира WTA 500 в Брисбене украинская теннисистка Марта Костюк провела матч с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Это была их первая очная встреча. В первом сете украинка вела 5:2, однако уступила со счётом 6:7. В следующих сетах победу взяла Костюк, выиграв со счётом 6:1, 6:0.

Матч длился 1 час 52 минуты. За это время Костюк подала 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов.

Теперь украинка в 1/8 финала турнира встретится с американкой Амандой Анисимовой.

К слову, ещё одна украинская теннисистка уверенно вышла в 1/8 финала турнира в Брисбене.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марта Костюк

