Ястремская не дожала Пегулу

Украинка проиграла фаворитке.
Сегодня, 13:15       Автор: Василий Войтюк
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

В матче 1/8 финала турнира в австралийском Брисбене украинка Даяна Ястремская встретилась с американкой Джессикой Пегулой (№6 мирового рейтинга).

В первом сете американка вышла вперед после удачного брейка в пятом гейме, но при счете 3:5 Ястремская собралась и выиграла четыре партии кряду, забрав первый сет.

Однако во втором сете Пегула прибавила и без шансов выиграла его. Решающий сет начался для украинки здорово - она выиграла первые два гейма, оформив брейк, но после этого американка вновь начал играть агрессивнее и выиграла шесть из семи следующих геймов, забрав победу и в матче.

3-й раунд, Брисбен
Даяна Ястремская (Украина) - Джессика Пегула (США, 4) - 7:5, 2:6, 3:6

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла свой матч новозеландского турнира.

