Свитолина одержала победу и прошла в третий раунд Окленда

Украинка встречалась с представительницей Великой Британии.
Сегодня, 09:16       Автор: Василий Войтюк
Элина Свитолина / Getty Images

Во втором раунде турнира серии WTA250 в новозеландском Окленде украинка Элина Свитолина играла против британки Кети Бултер.

Свитолина стартовала сразу же с проигранной подачи, но позже превратила 0:2 в 5:2. К сожалению, быстро закрыть сет не получилось и пришлось делать еще один брейк уже при счете 6:5.

Во втором сете украинка повела с брейком 3:1, но тут же проиграла свою подачу. Такая же ситуация (обмен геймами на подаче соперницы) случилась и в концовке сета, но когда британка подавала на счет 5:5, Свитолина смогла в затяжном гейме все же одержать победу.

Окленд (Новая Зеландия), 2-й раунд
Элина Свитолина (Украина, 1) - Кети Бултер (Великая Британия) - 7:5, 6:4

В четвертьфинале Свитолина встретится с победительницей пары Сонай Карталь - Элла Зайдель, которые проведут свой поединок позже.

Напомним, что также сегодня победу одержали и сестры Киченок..

