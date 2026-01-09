Свитолина в упорной борьбе обыграла Картал

Показала украинскую мощь и вышла в полуфинал.

В пятницу, 9 января, в рамках 1/4 финала Элина Свитолина встретилась с представительницей Великобритании Соней Картал, в рамках турнира WTA 250 в Окленде.

В первом сете Свитолина взяла верх над британкой, однако во втором украинке не удалось выиграть сет и завершить игру. Выход в полуфинал решил третий сет, в упорной борьбе Элина вырвала победу со счетом 2:1, 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5).

По ходу матча Свитолина подала навылет один раз и допустила одну двойную ошибку, также украинке удалось отыграть 5 из 9 брейк-пойнтов

Теперь Элина сыграет в полуфинале с победительницей пары Ива Йович – София Костулас.

Добавим, что это была вторая встреча украинской теннисистки с Картал, и счет теперь в пользу Свитолиной.

К слову, другая украинская теннисистка смогла одержать победу в третьем раунде в турнире серии WTA500 в Брисбене

