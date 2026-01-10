iSport.ua
Элина Свитолина обыграла Йович и пробилась в финал

Второй финал на турнире в Окленде.
Сегодня, 11:50       Автор: Валентина Чорноштан
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В субботу, 10 января, Элина Свитолина смогла одолеть Иву Йович и выйти в финал турнира WTA 250 в Окленде.

В полуфинальной игре украинская теннисистка обыграла 18-летнюю американку. В первом сете Ива навязала борьбу Элине, однако украинка смогла выиграть его со счётом 7:5. Во втором сете Свитолина разобралась с соперницей без проблем, и счёт второго сета - 6:2.

За 1 час и 36 минут украинская теннисистка 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-поинтов.

1/2 финал
Элина Свитолина (Украина, 1) - Ива Йович (США) - 2:0, 7:5 (7:5), 6:2.

Теперь в финале, который пройдет 11 января, Элина сразится с представительницей Китая Ван Синьюй.

К слову, и другая украинка вышла в финал, ей предстоит сыграть против белоруски Арины Соболенко.

