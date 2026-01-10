Костюк накануне решающего матча в Брисбене: Я не ощущаю давления

О предстоящем финале и настрое на матч.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене, ей предстоит сыграть с Ариной Соболенко.

Какие у вас мысли перед матчем с Ариной? Как вы себя чувствуете, выходя на игру с ней в такой форме?

Ну, она первая ракетка мира и достигла потрясающих результатов. Она очень сильная теннисистка. Я в ожидании этого поединка и думаю, что это отличная проверка и хороший матч перед турниром Grand Slam.

"Знаете, находясь в моем положении, в финале, я не ощущаю давления. Я просто хочу выйти на корт и показать зрителям хорошее зрелище. Болельщики были потрясающими на этой неделе. Мне действительно нечего терять, поэтому я просто хочу выйти на корт и получить удовольствие от игры", — цитируют слова теннисистки БТУ.

