Ястремская проиграла на старте парного Australian Open-2026

Парный путь украинки и американки завершён поражением от Го и Младенович.
Сегодня, 11:48       Автор: Валентина Чорноштан
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Даяна Ястремская завершила выступления в парном разряде Australian Open.

Украинка вместе со своей партнёршей, американкой Алисией Паркс, не смогла переиграть китаянку Го Ханьюй и француженку Кристину Младенович.

Во время игры Даяна и Алиссия сделали 3 подачи на вылет, 21 виннер, реализовали 3 из 9 брейк-пойнтов, отыграли 3 из 9 брейк-пойнтов, а в пассиве 2 двойные ошибки.

Счёт матча 2:0 – 6:4, 6:3.

А вот Киченок удалось пройти во второй раунд Australian Open.

