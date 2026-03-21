Костюк уверенно стартовала в Маями, обыграв россиянку

Вышла победительницей в дуэли с Рахимовой.

Марта Костюк прошла в следующий раунд турнира серии WTA1000 в Маями.

Украинская теннисистка одолела экс-россиянку, которая сейчас выступает под флагом Узбекистана, Камилу Рахимову в рамках 1/32 финала.

Матч длился 1 час 14 минут. За это время Марта сделала 5 подач навылет, реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов и отыграла 2 из 5 брейков, в пассиве у нее 7 двойных ошибок.

Miami Open WTA 1000, 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) – Камилла Рахимова (Узбекистан) 6:2, 6:4

В следующем раунде Костюк сыграет против казашки, второй ракетки мира Елены Рыбакиной. Игра пройдет в воскресенье, 22 марта.

Также в Miami Open участвует Элина Свитолина.

