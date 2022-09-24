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"Жизнь продолжается": Федерер прокомментировал завершение карьеры

Легендарный швейцарец ушел из профессионального тенниса.
Сегодня, 12:53
Роджер Федерер / Getty Images
Роджер Федерер / Getty Images
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Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер поделился эмоциями после завершения профессиональной карьеры.

В своем последнем матче легендарный швейцарский теннисист в паре с Рафаэлем Надалем уступил американскому дуэту на Кубке Лейвера.

"Я наслаждался тем, что еще раз вышел на корт. Матч был отличным. Я не мог быть счастливее. Это было замечательно. И, конечно, играть с Рафой в одной команде. Все ребята, все легенды здесь. Благодарю.

Моя жена Мирка могла остановить меня очень давно, но она этого не сделала. Она поддерживала меня и разрешала играть. Это удивительно. Спасибо.

Последние два дня были, мягко говоря, тяжелыми. К счастью, иногда я совсем забывал об этом, хорошо спал, все было отлично, я мог этим наслаждаться. И поэтому я думаю, что у меня будут лучшие воспоминания. Будь я в состоянии стресса, то запомнил бы только половину этого. А я хотел, чтобы все было идеально. Чувствую, что хорошо справился с этим в течение последнего месяца.

Я всегда мог напоминать себе на корте о том, как все прекрасно. Это не конец - жизнь продолжается. Я здоров, счастлив, все отлично, сейчас просто такой момент", - цитирует Федерера The Guardian.

Напомним, ранее Рафаэль Надаль отреагировал на решение Роджера Федерера завершить карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис Роджер Федерер ATP
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