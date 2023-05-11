Свитолина: Поговорить с Зеленским было невероятным опытом

Украинская теннисистка, амбасадорка United 24 Элина Свитолина рассказала о своем опыте общения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Свитолиной, ей удалось понять видение ситуации глазами главнокомандующего.

"Для меня это был замечательный момент. Это отличный знак для моей мотивации, что я делаю что-то хорошее для своей страны и своего народа. Это еще больше побудило меня делать то, чем занимаюсь, и стараться делать еще больше. Было прекрасно поговорить и понять видение президента. Он бывает на передовой и видит, что на самом деле происходит, поэтому встретиться с ним и поговорить было невероятным опытом.

Политическая система - это совсем другой мир. Это то, в чем вам нужно разобраться, потому что она постоянно меняется. Вы должны понимать, что на самом деле происходит в вашей стране и мире", - заявила спортсменка.

Напомним, на нашем сайте доступны результаты матчей Элины Свитолиной в 2023 году.