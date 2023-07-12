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Киченок и Павич вышли в финал смешанных пар Уимблдона

Украинка и ее партер уже знают своих соперников.
Сегодня, 19:19
Людмила Киченок / Getty Images
Людмила Киченок / Getty Images

В среду, 12 июля, состоялся полуфинал Уимблдона среди смешанных пар, где Людмила Киченок вместе с Мате Павичем противостояли Джонни О’Мару и Оливии Николлс.

По итогам трех сетов победу одержала команда с участием украинки. Она с партнером закрыла оппонентов со счетом 2:1 (7:6 (6), 4:6, 6:3).

Таким образом, Киченок и Павич вышли в финал смешанных пар Уимблдона, где сыграют против дуэта Флиген/Ифань.

Решающая встреча состоится в четверг, 13 июля. Матч начнется в 18:30 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уимблдон Людмила Киченок

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