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"Нет времени для поражений": Свитолина рассказала, что придает ей мотивации

Украинская теннисистка прокомментировала свое выступление на Уимблдоне.
Сегодня, 11:59
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая сыграет в полуфинале Уимблдона, рассказала, что мотивирует ее на успешные выступления.

"Сейчас я просто говорю себе, что количество лет впереди, тех лет, которые еще у меня остаются, оно меньше того количества, которое уже в прошлом. Я должна взять и сделать это, у меня больше нет времени для поражений.

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Я не знаю, сколько еще лет буду играть. Поэтому я стараюсь говорить себе, что должна быть решительной. Ты тренируешься ради этих важных моментов. Вот как сегодня, пока я шла на Центральный корт, на своем пути я увидела столько истории. Ты просто понимаешь, что тренируешься именно ради этого. Я просто говорила, что надо выйти и действовать решительно, надо отдать все силы. Это мне на самом деле помогло и еще также немного успокоило", - приводит слова Свитолиной Btu.org.ua.

Напомним, что Элина Свитолина в полуфинале Уимблдона сыграет против Маркеты Вондроушовой. Матч состоится в четверг, 13 июля, и запланирован на 15:30 по киевскому времени. На ISPORT доступен прогноз на этот поединок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уимблдон Элина Свитолина

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