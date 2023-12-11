iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Возвращение года: Свитолина стала победительницей престижной теннисной награды от WTA

Женская ассоциация выделила лучших по итогу года.
Сегодня, 18:15
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) получила награду "Возвращение года" по версии WTA.

Спортсменка опередила в этой номинации чешек Маркету Вондроушову и Каролину Мухову, Су-Вэй Се из Китайского Тайбэя и россиянку анастасию павлюченкову.

Читай также: Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись

В текущем году Элина вернулась в теннис после того, как стала матерью. Она дошла до полуфинала Уимблдона.

Победители других номинаций:

  • Теннисистка года: Ига Свентек (Польша)
  • Прогресс года: Чжэн Циньвэнь (Китай)
  • Новичок года: Мирра Андреева
  • Дуэт года: Сторм Хантер/Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия)
  • Тренер года: Томаш Викторовский (Ига Свентек)

Ранее сообщалось, что Свитолина получит вызов в сборную Украины на Кубок Билли Джин Кинга.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина

Статьи по теме

Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
Свитолина получит вызов в сборную Украины на Кубок Билли Джин Кинга Свитолина получит вызов в сборную Украины на Кубок Билли Джин Кинга
Свитолина претендует на награду Возвращение года от WTA Свитолина претендует на награду Возвращение года от WTA
"Готовила его два месяца": Свитолина о реакции мужа на ее поездку в Украину "Готовила его два месяца": Свитолина о реакции мужа на ее поездку в Украину
Помочь журналистам

Видео

Голевая комбинация Цыганкова и Довбика в обзоре матча Барселона - Жирона
Голевая комбинация Цыганкова и Довбика в обзоре матча Барселона - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Крутых поднялись в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов19:50
Шахтер огласил заявку на решающий матч Лиги чемпионов с Порту
Украина19:33
Сказка Лестера: руководство Довбика и Цыганкова назвало цель на сезон
Украина19:10
Хачериди вернулся в Динамо Киев
Украина19:06
"Ребята аплодировали": Президент Динамо - о назначении Шовковского главным тренером
Украина18:51
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Бокс18:38
"Невозможно нравиться всем": Тренер Фьюри ответил на утверждения о спаде своего подопечного
Украина18:35
Монзуль и Романов отстранены от работы за ошибку в матче Шахтер - Верес
Теннис18:15
Возвращение года: Свитолина стала победительницей престижной теннисной награды от WTA
Лига Чемпионов17:58
Матч с Порту обслужит арбитр, при котором Шахтер еще не проигрывал
Украина17:56
"Сколько еще ждать?": игрок Александрии красивым жестом призвал вернуть пленных Азовстали
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK