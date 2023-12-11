Возвращение года: Свитолина стала победительницей престижной теннисной награды от WTA

Женская ассоциация выделила лучших по итогу года.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) получила награду "Возвращение года" по версии WTA.

Спортсменка опередила в этой номинации чешек Маркету Вондроушову и Каролину Мухову, Су-Вэй Се из Китайского Тайбэя и россиянку анастасию павлюченкову.

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В текущем году Элина вернулась в теннис после того, как стала матерью. Она дошла до полуфинала Уимблдона.

Победители других номинаций:

Теннисистка года: Ига Свентек (Польша)

Прогресс года: Чжэн Циньвэнь (Китай)

Новичок года: Мирра Андреева

Дуэт года: Сторм Хантер/Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия)

Тренер года: Томаш Викторовский (Ига Свентек)

Ранее сообщалось, что Свитолина получит вызов в сборную Украины на Кубок Билли Джин Кинга.

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