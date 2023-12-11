Возвращение года: Свитолина стала победительницей престижной теннисной награды от WTA
Женская ассоциация выделила лучших по итогу года.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) получила награду "Возвращение года" по версии WTA.
Спортсменка опередила в этой номинации чешек Маркету Вондроушову и Каролину Мухову, Су-Вэй Се из Китайского Тайбэя и россиянку анастасию павлюченкову.
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В текущем году Элина вернулась в теннис после того, как стала матерью. Она дошла до полуфинала Уимблдона.
Победители других номинаций:
- Теннисистка года: Ига Свентек (Польша)
- Прогресс года: Чжэн Циньвэнь (Китай)
- Новичок года: Мирра Андреева
- Дуэт года: Сторм Хантер/Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия)
- Тренер года: Томаш Викторовский (Ига Свентек)
Ранее сообщалось, что Свитолина получит вызов в сборную Украины на Кубок Билли Джин Кинга.
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