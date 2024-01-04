Свитолина - Радукану: обзор победного матча украинки в Новой Зеландии

Украинка вышла в 1/4 турнира в Окленде.

В четверг, 4 января, в рамках 1/8 финала турнира в Окленде (Новая Зеландия) украинка Элина Свитолина встречалась с британкой Эммой Радукану.

В первом сете украинка практически совершила невероятный камбэк. Она отыгралась с 1:5 по геймам, но проиграла на тай-брейке.

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Второй сет Элина забрала себе, одолев соперницу на тай-брейке. Третий сет завершился разгромной победой Свитолиной. Именно украинка вышла в 1/4 финала.

Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Радукану:

В четвертьфинале Элина встретится с Мари Бузковой (№36 WTA).

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