"Это была настоящая битва": Гауфф оценила победу над Костюк

Четвертая ракетка мира Кори Гауфф прокомментировала свою победу над украинкой Мартой Костюк (№37 WTA) в 1/4 Australian Open – 6:7, 7:6, 2:6.

По словам американки, она показала слабую игру, но смогла вернуться.

Читай также: Australian Open-2024: Киченок в парном разряде сыграет в полуфинале, Ястремская - в одиночном разряде выступит в 1/4

"Это была настоящая битва. Думаю, сегодня была моя не самая лучшая игра, я не показала свой лучший теннис, но я действительно горжусь тем, что смогла пройти в следующий раунд. Надеюсь, я справлюсь с этим неудачным матчем и смогу играть только лучше.

Когда я проигрывала 1:5 в первом сете, я играла плохо. Я пропускала мячи на обеих линиях и плохо подавала. Я просто пыталась выиграть хотя бы 1 гейм. Потом снова была моя подача, и я боролась как можно сильнее. Я знаю, что играть с Костюк тяжело. Она довольно атлетическая, и у нас схожий стиль игры. Думаю, сегодня она играла в более атакующий теннис, а я хотела бы иметь инициативу с самого начала", - приводит слова американки официальный сайт Australian Open.

Ранее Костюк подвела итоги выступлений на Australian Open.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!