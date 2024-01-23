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"Это была настоящая битва": Гауфф оценила победу над Костюк

Американка отметила прогресс украинки.
Сегодня, 17:31
Кори Гауфф / Getty Images
Кори Гауфф / Getty Images

Четвертая ракетка мира Кори Гауфф прокомментировала свою победу над украинкой Мартой Костюк (№37 WTA) в 1/4 Australian Open – 6:7, 7:6, 2:6.

По словам американки, она показала слабую игру, но смогла вернуться.

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"Это была настоящая битва. Думаю, сегодня была моя не самая лучшая игра, я не показала свой лучший теннис, но я действительно горжусь тем, что смогла пройти в следующий раунд. Надеюсь, я справлюсь с этим неудачным матчем и смогу играть только лучше.

Когда я проигрывала 1:5 в первом сете, я играла плохо. Я пропускала мячи на обеих линиях и плохо подавала. Я просто пыталась выиграть хотя бы 1 гейм. Потом снова была моя подача, и я боролась как можно сильнее. Я знаю, что играть с Костюк тяжело. Она довольно атлетическая, и у нас схожий стиль игры. Думаю, сегодня она играла в более атакующий теннис, а я хотела бы иметь инициативу с самого начала", - приводит слова американки официальный сайт Australian Open.

Ранее Костюк подвела итоги выступлений на Australian Open.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марта Костюк Кори Гауфф

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