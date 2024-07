Энди Маррей проиграл свой последний матч в карьере на Уимблдоне

В четверг, 4 июля, в Лондоне в рамках 1/32 финала Уимблдона в парном разряде состоялся матч, в котором Энди и Джейми Маррей сошлись с Ринкой Хиджикатой и Джоном Пирсом.

Дуэт австралийских теннисистов победил британских братьев в двух сетах и прошел в следующий раунд.

Этот результат также ознаменовал то, что Энди Маррей больше не сыграет на Уимблдоне, о чем он сообщил еще до старта турнира.

Thank you for everything you’ve given us, Andy. pic.twitter.com/EOJ0lJh7lg — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024

Сразу после матча прошла церемония "прощания" с 37-летним британцем, на счету которого две победы на Уимблдоне в одиночном разряде (2013, 2016).

"Я хочу играть вечно. Я люблю этот вид спорта. Это дало мне так много. За эти годы он преподал мне множество уроков, которые я могу использовать до конца своей жизни. Я не хочу останавливаться, так это тяжело", - сказал Энди после матча.

Not a dry eye on Centre Court.



They love you, @andy_murray 💚 pic.twitter.com/dgas9hPEHx — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024

A wave for the adoring Centre Court crowd and a warm hug for brother Jamie 💚💜#Wimbledon pic.twitter.com/ZkdRlMGJ5A — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024

You made us dream.

You made us believe.

You made us cry.

And you made us proud. pic.twitter.com/yNsnkEsEhc — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024

Стоит отметить, что Энди мог и не выйти на эту игру, так как всего две недели назад он перенес операцию на спине. По этой же причине он отказался от участия в одиночном разряде турнира.

Уимблдон, Лондон (Великобритания)

Мужчины, парный разряд, 1/32 финала

Ринка Хиджиката(Австралия)/Джон Пирс (Австралия) - Энди Маррей(Великобритания)/Джейми Маррей (Великобритания) - 7:6(6), 6:4

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами украинских теннисисток, которые выступают на Уимблдоне 2024 года.

