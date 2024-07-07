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Шевченко с сыном лично поздравили Свитолину с победой над десятой ракеткой мира на Уимблдоне

Андрей и Джордан поддерживали украинскую теннисистку вовремя матча турнира.
Сегодня, 17:05
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко вместе с сыном Джорданом посетили матч Элины Свитолиной в третьем круге Уимблдона.

Украинская теннисистка накануне вышла победительницей из противостояния с десятой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса и теперь сыграет в 1/8 финала турнира против китаянки Ван Синьюй.

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После поединка Шевченко с сыном лично поздравили Свитолину с успешным выступлением и сделали совместное фото.

"Какое выдающееся выступление на Уимблдоне", - написал Шевченко в Instagram.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с раписанием и результатми матчей украинок на Уимблдон-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уимблдон Андрей Шевченко Элина Свитолина

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