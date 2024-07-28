iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Свитолина - о первой победе на Олимпиаде: "Совершенно другое настроение"

Элина похвалила свою соперницу.
Сегодня, 18:45
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина ударно стартовала на Олимпиаде 2024 во Франции Наша спортсменка убедительно обыграла представительницу Японии 2:0 (6:1,6:2) После игры Свитолина поделилась эмоциями от победы и назвала недостатки корта:

Читай также: Теннис на Олимпиаде-2024: Свитолина, Костюк и Ястремская стартовали с побед

"Я настраивалась на очень мощный матч, потому что она может очень сильно играть. Она выиграла много турниров, не топ, но WTA 125. Потому я себя настраивала, что надо очень сильно играть, фокусироваться на каждом розыгрыше. Я рада, что смогла вернуться в игру, потому что был ранний брейк с ее стороны. Было непросто поначалу, потому что волнение играет свою роль, и нужно справляться с этим. Я рада, что смогла встать на рельсы и пойти

На самом деле не чувствуется как Ролан Гаррос. Потому что и баннеры другие, и корт немного другой, многие какие-то ямки. Грюнт другой вообще. Сейчас уже я настроена на Олимпиаду, олимпийский дух - когда одеваешь украинские цвета совсем другое настроение.

Почва хуже на Олимпиаде, чем Ролан Гарроси. ITF как-то решили, пожалуй, не тратить много денег, потому что Ролан Гаррос славится хорошими кортами. Они за ними присматривают очень-очень плотно", - сказала Свитолина в комментарии Суспильному.

Напомним, во втором круге соревнований Элина встретится с американкой Джессикой Пегулой, обыгравшей представительницу Швейцарии Викторию Голубич.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Элина Свитолина

Статьи по теме

Олимпиада-2024: Южный Судан одолел Пуэрто-Рико, США разгромили Сербию Олимпиада-2024: Южный Судан одолел Пуэрто-Рико, США разгромили Сербию
Свитолина разгромила японку на старте Олимпиады и сыграет с шестой ракеткой мира Свитолина разгромила японку на старте Олимпиады и сыграет с шестой ракеткой мира
Форвард Олимпийской сборной Украины: Теперь будем думать только об Аргентине Форвард Олимпийской сборной Украины: Теперь будем думать только об Аргентине
"Почувствовала боль": Калинина рассказала о причине снятия с Олимпиады "Почувствовала боль": Калинина рассказала о причине снятия с Олимпиады
Помочь журналистам

Видео

Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя
Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа22:15
Не Брентфорд: форвард сборной Украины продолжит карьеру в Олимпиакосе
Европа22:00
Ювентус собирается приобрести экс-защитника Барселоны
Бокс21:58
"Что за бой": Промоутера Усика восхитила победа Чисоры над Джойсом
Олимпийские игры21:31
"Орда бежит, но мы остановим это": Игрок олимпийской сборной Украины - о матче с Аргентиной
Теннис21:26
Теннис на Олимпиаде-2024: Свитолина, Костюк и Ястремская стартовали с побед
Теннис21:25
Ястремская справилась с бразильянкой на старте Олимпиады-2024
Сборные21:17
Украина добыла вторую победу на Евробаскете U-18, в этот раз над Боснией и Герцеговиной
Украина21:00
Усиление перед Олимпией: талантливый вингер Полесья вернулся к тренировкам
Бокс20:45
"Брат, привет": Усик оставил послание Фьюри перед реваншем
Формула 120:32
Формула 1: Кубок конструкторов-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK