Свитолина - о первой победе на Олимпиаде: "Совершенно другое настроение"

Украинская теннисистка Элина Свитолина ударно стартовала на Олимпиаде 2024 во Франции Наша спортсменка убедительно обыграла представительницу Японии 2:0 (6:1,6:2) После игры Свитолина поделилась эмоциями от победы и назвала недостатки корта:

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"Я настраивалась на очень мощный матч, потому что она может очень сильно играть. Она выиграла много турниров, не топ, но WTA 125. Потому я себя настраивала, что надо очень сильно играть, фокусироваться на каждом розыгрыше. Я рада, что смогла вернуться в игру, потому что был ранний брейк с ее стороны. Было непросто поначалу, потому что волнение играет свою роль, и нужно справляться с этим. Я рада, что смогла встать на рельсы и пойти

На самом деле не чувствуется как Ролан Гаррос. Потому что и баннеры другие, и корт немного другой, многие какие-то ямки. Грюнт другой вообще. Сейчас уже я настроена на Олимпиаду, олимпийский дух - когда одеваешь украинские цвета совсем другое настроение.

Почва хуже на Олимпиаде, чем Ролан Гарроси. ITF как-то решили, пожалуй, не тратить много денег, потому что Ролан Гаррос славится хорошими кортами. Они за ними присматривают очень-очень плотно", - сказала Свитолина в комментарии Суспильному.

Напомним, во втором круге соревнований Элина встретится с американкой Джессикой Пегулой, обыгравшей представительницу Швейцарии Викторию Голубич.

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