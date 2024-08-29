Джоковичу покорилось уникальное достижение на турнирах Grand Slam

Сербский теннисист Новак Джокович уверенно стартовал на US Open, обыграв своего соотечественника Ласло Дьере во втором раунде соревнований - (6:4, 6:4, 2:0 (отказ).

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Благодаря этой победе легендарному сербу подчинилось уникальное достижение. Теперь на его счету есть 90 или больше выигрышных матчей на всех турнирах Grand Slam. Он выиграл 94 поединка на Australian Open, 96 - на Ролан Гаррос и 97 - на Уимблдоне.

9⃣0⃣ wins at every Grand Slam for Novak! pic.twitter.com/F9Wiy59a50 — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2024

Стоит отметить, что Джокович завоевал 4 титула на US Open, проиграв при этом шесть финалов.

Напомним, в третьем круге соревнований Новак Джокович встретится с представителем Австралии Алексеем Попыриным.

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