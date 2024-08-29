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Джоковичу покорилось уникальное достижение на турнирах Grand Slam

Серб - на вершине мирового тенниса.
Сегодня, 12:28
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович уверенно стартовал на US Open, обыграв своего соотечественника Ласло Дьере во втором раунде соревнований - (6:4, 6:4, 2:0 (отказ).

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Благодаря этой победе легендарному сербу подчинилось уникальное достижение. Теперь на его счету есть 90 или больше выигрышных матчей на всех турнирах Grand Slam. Он выиграл 94 поединка на Australian Open, 96 - на Ролан Гаррос и 97 - на Уимблдоне.

Стоит отметить, что Джокович завоевал 4 титула на US Open, проиграв при этом шесть финалов.

Напомним, в третьем круге соревнований Новак Джокович встретится с представителем Австралии Алексеем Попыриным.

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