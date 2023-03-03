Женский спринт в Нове Место: Ройзеланд выиграла гонку, Джима стала 11-й
В чешском Нове-Место состоялась вторая гонка седьмого этапа Кубка мира по биатлону, которой стал женский спринт.
Украину здесь представили пять биатлонисток – Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Елена Белосюк, Любовь Кипяченкова и Дарья Блашко.
Юлия Джима показала идеальную стрельбу, закрыв в ноль и стойкую и лежащую стрельбу. Но ходом украинка была не слишком быстро и не смогла войти даже в ТОП-10.
Анастасия Меркушина и Елена Белосюк допустили по одному промаху и показали на финише абсолютно идентичный результат.
В свою очередь победу в гонку добыла представительница Норвегии Марте Ройзеланд. Ее соотечественница Ингрид Тандреволд стала второй, а третью строчку заняла француженка Анаис Шевалье-Буше.
Результат женского спринта в Новое-Место.
1. Марте-Олсбю Ройзеланд (Норвегия, 0+0) 19:28.4
2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия, 1+0) +20.5
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 1+0) +29.3
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11. Юлия Джима (Украина, 0+0) +45.9
26. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0) +1:32.7
26. Елена Белосюк (Украина, 0+1) +1:32.7
43. Дарья Блашко (Украина, 0+0) +1:53.3
Любовь Кипяченкова (Украина, 1+2) +2:43.6
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