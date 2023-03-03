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Женский спринт в Нове Место: Ройзеланд выиграла гонку, Джима стала 11-й

Завершилась первая женская гонка в рамках чешского этапа Кубка мира.
Сегодня, 18:21
Марте Олсбю Ройселанд / biathlon.com.ua
Марте Олсбю Ройселанд / biathlon.com.ua

В чешском Нове-Место состоялась вторая гонка седьмого этапа Кубка мира по биатлону, которой стал женский спринт.

Украину здесь представили пять биатлонисток – Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Елена Белосюк, Любовь Кипяченкова и Дарья Блашко.

Юлия Джима показала идеальную стрельбу, закрыв в ноль и стойкую и лежащую стрельбу. Но ходом украинка была не слишком быстро и не смогла войти даже в ТОП-10.

Юлия Джима
Юлия Джима / Источник: biathlon.com.ua

Анастасия Меркушина и Елена Белосюк допустили по одному промаху и показали на финише абсолютно идентичный результат.

В свою очередь победу в гонку добыла представительница Норвегии Марте Ройзеланд. Ее соотечественница Ингрид Тандреволд стала второй, а третью строчку заняла француженка Анаис Шевалье-Буше.

Результат женского спринта в Новое-Место.

1. Марте-Олсбю Ройзеланд (Норвегия, 0+0) 19:28.4
2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия, 1+0) +20.5
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 1+0) +29.3
 ...

11. Юлия Джима (Украина, 0+0) +45.9
26. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0) +1:32.7
26. Елена Белосюк (Украина, 0+1) +1:32.7
43. Дарья Блашко (Украина, 0+0) +1:53.3
Любовь Кипяченкова (Украина, 1+2) +2:43.6

На ISPORT можно ознакомиться с результатами и расписанием всех этапов Кубка мира по биатлону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биатлон Нове Место

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