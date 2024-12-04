Жанмонно - победительница индивидуальной гонки в Контиолахти, украинки - вне ТОП-30
Повторить вчерашний успех Виталия Мандзина ни одной из наших соотечественниц не удалось.
В рамках этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоялась индивидуальная женская гонка.
Победительницей стала француженка Лу Жанмонно, второй финишировала шведка Элла Гальварсон, а замкнула тройку ее соотечественница Эльвира Эберг.
Что касается украинок, то наши соотечественницы показали не самый лучший результат. Александра Меркушина - лучшая из украинок, финишировала лишь 33-й.
Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос и Анастасия Меркушина заняли 38, 40, 49 и 94 места соответственно.
Вчера, 3 декабря, Виталий Мандзин занял 4 место в мужской индивидуальной гонке.
Кубок мира по биатлону
Контиолахти, Финляндия
- Лу Жанмонно (Франция) - 35:52,3
- Элла Гальварссон (Швеция) - +12,3
- Эльвира Эберг (Швеция) - +56,4
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33. Александра Меркушина (Украина) - +3:22,0
38. Юлия Джима (Украина) - +3:32,5
40. Кристина Дмитренко (Украина) - +3:34,6
49. Анна Кривонос (Украина) - +3:56,5
94. Анастасия Меркушина (Украина) - +7:27,0
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