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Жанмонно - победительница индивидуальной гонки в Контиолахти, украинки - вне ТОП-30

Повторить вчерашний успех Виталия Мандзина ни одной из наших соотечественниц не удалось.
Сегодня, 18:59
Лу Жанмонно / Getty Images
Лу Жанмонно / Getty Images

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоялась индивидуальная женская гонка.

Победительницей стала француженка Лу Жанмонно, второй финишировала шведка Элла Гальварсон, а замкнула тройку ее соотечественница Эльвира Эберг.

Что касается украинок, то наши соотечественницы показали не самый лучший результат. Александра Меркушина - лучшая из украинок, финишировала лишь 33-й.

Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос и Анастасия Меркушина заняли 38, 40, 49 и 94 места соответственно.

Вчера, 3 декабря, Виталий Мандзин занял 4 место в мужской индивидуальной гонке.

Кубок мира по биатлону

Контиолахти, Финляндия

  1. Лу Жанмонно (Франция) - 35:52,3
  2. Элла Гальварссон (Швеция) - +12,3
  3. Эльвира Эберг (Швеция) - +56,4
    ...
    33. Александра Меркушина (Украина) - +3:22,0
    38. Юлия Джима (Украина) - +3:32,5
    40. Кристина Дмитренко (Украина) - +3:34,6
    49. Анна Кривонос (Украина) - +3:56,5
    94. Анастасия Меркушина (Украина) - +7:27,0

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок мира по биатлону Лу Жанмонно

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