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"Способен стать чемпионом": Алонсо выдал невероятный комплимент Строллу

Испанец уже вливается в новый коллектив, которым заправляет отец его напарника.
Сегодня, 11:53
Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл / Formula 1/formula1.com
Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл / Formula 1/formula1.com

Фернандо Алонсо  присоединился к Астон Мартин, где стал новым напарником Лэнса Стролла, заменив в этой должности завершившего карьеру Себастьяна Феттеля.

В недавнем интервью двукратный чемпион мира поделился мнением о канадце, который, по его мнению, имеет способности для победы в чемпионате.

"В Лэнсе команда получила супермолодого, суперталантливого гонщика, у которого есть шанс стать чемпионом мира", - цитирует Нандо официальный сайт Формулы 1. "Для меня будет особенным, если я увижу, как он этого добился, и если я сыграю в этом свою роль, будь то за рулем или нет".

"У Лэнса есть скорость и талант. Он демонстрировал это много раз, особенно во время дождя. Я помню, как он завоевал поул в Турции (2020 год) и некоторые другие его отличные выступления на мокрой трассе. Чтобы выступать на таком уровне в сложных погодных условиях, нужно иметь особое чувство к машине".

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомится с представленными ливреями всех команд пелотона. Астон Мартин проведет презентацию своего болида в понедельник, 13 февраля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Астон Мартин Лэнс Стролл

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