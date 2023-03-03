Алонсо приуменьшил ожидания фанатов от возможного подиума Астон Мартина

Испанец не считает, что британская команда смогла сделать такой огромный скачок в развитии болида относительно топовых коллективов.

В воскресенье, 5 марта, в Бахрейне состоится первый Гран-при нового сезона Формулы 1. По итогам предсезонных тестов многих удивила скорость Астон Мартина.

Некоторые эксперты и фанаты уже начали предсказывать возможный подиум британской команды, в частности подиум Фернандо Алонсо. Этого же мнения придерживается и Карлос Сайнс из Феррари, одна сам Алонсо не так оптимистично смотрит на старт сезона.

"Мы приложим все усилия в гонке, но, если честно, это (подиум) не наша цель", — цитирует Нандо RaceFans.net. "Я думаю, что нам нужно продолжать изучать машину. Всего полтора-два дня тестов на совершенно новой машине, в новой комплектации".

"Я думаю, что три лучшие команды в прошлом году были в своей лиге. Иногда они обгоняли на круг даже четвертую команду, и в основном только семь машин финишировали в одном круге. Так что мы не можем сделать такой шаг только за одну зиму".

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем Формулы 1 на сезон-2023.