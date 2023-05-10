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Албон: Наша машина занимает 9-10 место по скорости

Пилот Уильямс признал проблемы с болидом.
Сегодня, 15:26
Алекс Албон / Getty Images
Алекс Албон / Getty Images

Пилот Уильямс Алекс Албон признал, что у команды один из самых слабых болидов в пелотоне.

Напомним, на Гран-при Майами Албон стартовал с 11-й позиции, но ничего не смог сделать с соперниками и финишировал 18-м.

Пилот считает, что болидам Уильямс не хватает гоночного темпа, а на трассах с высоким износом шин проявляются и все остальные недостатки конструкции.

"У нас просто не было темпа, так что мы пробовали разные варианты. Я действительно считаю, что сейчас наша машина занимает 9-10 место по скорости в пелотоне. Такова реальность – и мы просто стараемся выжать максимум на каждом Гран-при.

И на трассах, где шины сильно нагреваются и начинают быстро изнашиваться, проявляются слабые стороны болида Уильямса. Ярким примером стала гонка в Майами. Хотя обычно такие условия нам подходят", - цитирует Албона Speed Cafe.

Напомним, ранее стало известно, что Хонда и Астон Мартин близки к соглашению.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс Алекс Албон

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