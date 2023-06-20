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Автоспорт

Магнуссен признался, что не держит зла на Де Вриса

Из-за ошибки пилота Альфа Таури Кевин оказался в хвосте пелотона.
Сегодня, 15:56
Кевин Магнуссен / Getty Images
Кевин Магнуссен / Getty Images

Кевин Магнуссен рассказал, что не злится на пилота Альфа Таури Ника Де Вриса.

Напомним, что Гран-при Канады нидерландский гонщик ошибся на повороте и вместе с Магнуссеном был вынужден заехать в карман безопасности. В итоге они заняли два последних места, отстав на круг от лидера.

Тем не менее пилот Хаас считает, что ему не на что обижаться на Ника, им просто обоим не повезло.

"Он боролся очень жестко, это уж точно. Но кто я такой, чтобы жаловаться на это?

Проблема, думаю, в том, что он промахнулся мимо точки торможения в третьем повороте и забрал меня с собой. Вот и все. Он ехал по внутренней, а потом обыграл сам себя на торможении и не мог попасть в поворот.

Я двигался по внешней и оказался заблокирован. В итоге я поехал в зону вылета вместе с ним. Не повезло", – цитирует Магнуссена Autosport.

Ранее, напомним, Гарет Бэйл признался, почему не любит Формулу-1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Канады Кевин Магнуссен Ник Де Врис

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