iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Инженер Феррари подтвердил, что команда разрабатывает совершенно новый болид

Скудерия намерена разработать новые идеи.
Сегодня, 18:01
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Глава отдела разработки шасси Феррари Энрико Кардиле подтвердил, что команда работает над новым проектом болида на следующий сезон.

Ранее уже сообщалось, что Скудерия намерена создать новую концепцию, теперь эта информация официально подтверждена.

Кардинале подчеркивает, что новая концепция не будет эволюцией текущих идей, поскольку в них были обнаружены ошибки, так что новый болид проектируется с нуля.

"Машина 2024 года будет совсем другой, поскольку в процессе работы над развитием болида этого года мы осознали, что некоторые архитектурные решения оказались неправильными. И они слишком сильно ограничивали возможности для дальнейшего развития.

Машина следующего года не будет эволюционным продолжением машины этого года – в то время как наша нынешняя машина как раз была эволюционным продолжением болида 2022 года. Это будет совершенно новый болид. Новое шасси с другим дизайном, другой конструкцией задней оси, что должно расширить наши возможности для развития концепции", – рассказал Кардиле для The Race.

С расписанием и результатами Гран-при Нидерландов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

Статьи по теме

Масса никак не сможет вернуть себе титул чемпиона мира 2008 года Масса никак не сможет вернуть себе титул чемпиона мира 2008 года
Руководитель Феррари рассказал, когда стоит ожидать продления контракта с Сайнсом Руководитель Феррари рассказал, когда стоит ожидать продления контракта с Сайнсом
Сайнс считает, что Феррари стоит принять свое место в пелотоне Сайнс считает, что Феррари стоит принять свое место в пелотоне
Масса подал иск в суд из-за потерянного титула чемпиона мира Формулы 1 2008 года Масса подал иск в суд из-за потерянного титула чемпиона мира Формулы 1 2008 года
Помочь журналистам

Видео

Так Месси еще никогда не опекали: видео работы личного охранника аргентинца
Так Месси еще никогда не опекали: видео работы личного охранника аргентинца

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа20:28
Бавария подписала израильского вратаря
Европа20:18
Рамос все же продолжит карьеру в Турции
Водные19:59
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ: Украинская каяк-четверка завоевала бронзу и лицензию на ОИ
Европа19:51
Защитник Барселоны отказывается покидать клуб
Бокс19:30
Будет первое поражение в карьере: анонс и прогноз на бой Митрофанов - Шираз
Европа19:29
Английские клубы поставили очередной трансферный рекорд
Европа19:19
Ливерпуль определился с потенциальной заменой Салаху
Бокс18:55
Бокс: расписание боев
Европа18:52
Анчелотти поделился трансферными планами на конец окна
Сборные18:39
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Латвия и Черногория начали с побед, Литва разгромила Египет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK