Инженер Феррари подтвердил, что команда разрабатывает совершенно новый болид

Глава отдела разработки шасси Феррари Энрико Кардиле подтвердил, что команда работает над новым проектом болида на следующий сезон.

Ранее уже сообщалось, что Скудерия намерена создать новую концепцию, теперь эта информация официально подтверждена.

Кардинале подчеркивает, что новая концепция не будет эволюцией текущих идей, поскольку в них были обнаружены ошибки, так что новый болид проектируется с нуля.

"Машина 2024 года будет совсем другой, поскольку в процессе работы над развитием болида этого года мы осознали, что некоторые архитектурные решения оказались неправильными. И они слишком сильно ограничивали возможности для дальнейшего развития.

Машина следующего года не будет эволюционным продолжением машины этого года – в то время как наша нынешняя машина как раз была эволюционным продолжением болида 2022 года. Это будет совершенно новый болид. Новое шасси с другим дизайном, другой конструкцией задней оси, что должно расширить наши возможности для развития концепции", – рассказал Кардиле для The Race.

С расписанием и результатами Гран-при Нидерландов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!