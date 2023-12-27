Норрис: Сезон-2023 - лучший в моей карьере

МакЛарен очень плохо начал сезон 2023 года, однако к летнему перерыву команда начала исправлять ситуацию.

В итоге во второй части сезона именно "оранжевые" чаще всех составляли конкуренцию Ред Булл. Новичок МакЛарена Оскар Пиастри даже смог выиграть спринт в Катаре.

В то же самое время его более опытный напарник Ландо Норрис завершил сезон на шестой строчке личного зачета. По мнению самого 24-летнего британского гонщика, этот год был лучшим в его карьере в Формуле 1.

"Я думаю, что это был мой лучший год. И это был лучший год для нашей команды. Во многом это произошло по очевидным причинам – успеху, которого мы смогли добиться после старта сезона", - цитирует Ландо Motorsport.

"Я думаю, что было много отличных выступлений – как с точки зрения гонок, так и с точки зрения результатов. Мексика (где Норрис поднялся с 17-го на пятое место с серией привлекательных обгонов), вероятно, стала изюминкой всего этого".

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В 2023 году Ландо Норрис семь раз поднимался на подиум: шесть раз он финишировал вторым и еще один раз он завершил гонку на третьем месте. Это его лучший результат в карьере.

Ранее стало известно, что легендарный конструктор Ред Булл Эдриан Ньюи не планирует уходить из Формулы 1, несмотря на то, что ему уже исполнилось 65 лет.

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