Мерседес дал Хэмилтону краткосрочный контракт, чтобы не упустить талантливого пилота

В свое время немецкая команда могла подписать Макса Ферстаппена, но не удалось из-за длительных контрактов британца и его напарника.

В августе 2023 года Льюис Хэмилтон заключил с Мерседес двухлетний контракт, который, как оказалось, был оформлен по схеме 1+1, чем британец и воспользовался, решив уйти в Феррари в 2025 году.

По словам руководителя "серебряных стрел" Тото Вольффа, команда намеренно не подписала с семикратным чемпионом мира долгосрочное соглашение.

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Дело в том, что Мерседес не хочет потерять своего талантливого пилота 17-летнего Андреа Кими Антонелли. Вольфф вспомнил историю о том, как у немецкого коллетива был шанс подписать Макса Ферстаппена.

"Много лет назад возникла ситуация, когда мы получили шанс подписать Макса. И это оказалось невозможным, потому что (Нико) Росберг и Хэмилтон были связаны с нами долгосрочными контрактами", - цитирует австрийца Motorsport.

"Ред Булл, естественно, воспользовался этой возможностью. Ему дали контракт с Торо Россо с возможностью выступать за Ред Булл в следующем году".

"Мы потеряли молодого пилота, и вы можете увидеть, каким успешным он стал. Именно потому, что у нас есть на горизонте юниор, который пилотирует на очень высоком уровне, я хотел оставить такой вариант".

Ранее Фернандо Алонсо прокомментировал возможность заменить Льюиса Хэмилтона в Мерседес в следующем году.

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