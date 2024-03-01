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Леклер и Хэмилтон удивились темпу Мерседес в первых практиках Гран-при Бахрейна

Неужели "серебряные стрелы" смогут побороться за победу в Сахире?
Сегодня, 13:30
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

В четверг, 29 февраля, состоялись первые две практики Гран-при Бахрейна, который открывает сезон 2024 года.

Одним из главных сюрпризов стал результат Мерседес, который выглядит очень конкурентоспособным. Этот факт приятно удивил Льюиса Хэмилтона.

"В первой практике мы удивились. Этим утром было очень, очень ветрено. Думаю, это была действительно трудная сессия для всех. Трасса сильно отличалась от практики (во время предсезонных тестов) на прошлой неделе", - цитирует британца официальный сайт Формулы 1.

"Я не понимаю, это шок видеть нас такими, какие мы есть. Мы пока примем это, но мы не можем забегать вперед. Нам нужно быть сдержанными и продолжать работать над настройкой болида".

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Темп "серебряных стрел" также удивил будущего напарника сэра Льюиса по Феррари Шарля Леклера.

"Мерседес выглядит сильным, что немного удивляет, но мы не знаем, на каком топливе они работают. Думаю, завтра мы получим ответы на все вопросы", - заявил монегаск.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного уик-энда в Бахрейне.

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