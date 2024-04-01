Норрис: Для серьезной встряски в Формуле-1 придется дождаться 2026 года

Пилот МакЛарен считает, что до смены регламента не стоит ждать серьезных изменений в расстановке сил в пелотоне.

В 2026 году в Формуле-1 сменится регламент силовых установок, который может серьезно повлиять на расстановку сил в пелотоне.

На это очень надеется пилот МакЛарен Ландо Норрис, который при этом заявил, что до этого момента ситуация в "королевских гонках" останется примерно той же.

"Для того, чтобы что-то действительно встряхнулось (в Ф1), нужно дождаться 2026 года. Потенциально это может стать большой встряской для каждой команды, включая силовые установки, которые, вероятно, являются одной из самых важных вещей", - цитирует британца Motorsport.

"Сейчас нет большой разницы между моторами команд, разницу делают болиды. Я ожидаю, что Ред Булл, будучи такой командой, всегда будет иметь преимущество, потому что сейчас они впереди".

Читай также: Сайнс: Феррари нужны серьезные обновления, чтобы постоянно конкурировать с Ред Булл

Ранее Ландо Норрис прокомментировал постепенный прогресс МакЛарен, который снова борется подиумы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!