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Норрис: Для серьезной встряски в Формуле-1 придется дождаться 2026 года

Пилот МакЛарен считает, что до смены регламента не стоит ждать серьезных изменений в расстановке сил в пелотоне.
Сегодня, 10:53
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

В 2026 году в Формуле-1 сменится регламент силовых установок, который может серьезно повлиять на расстановку сил в пелотоне.

На это очень надеется пилот МакЛарен Ландо Норрис, который при этом заявил, что до этого момента ситуация в "королевских гонках" останется примерно той же.

"Для того, чтобы что-то действительно встряхнулось (в Ф1), нужно дождаться 2026 года. Потенциально это может стать большой встряской для каждой команды, включая силовые установки, которые, вероятно, являются одной из самых важных вещей", - цитирует британца Motorsport.

"Сейчас нет большой разницы между моторами команд, разницу делают болиды. Я ожидаю, что Ред Булл, будучи такой командой, всегда будет иметь преимущество, потому что сейчас они впереди".

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Ранее Ландо Норрис прокомментировал постепенный прогресс МакЛарен, который снова борется подиумы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ландо Норрис

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