Макларен смог предоставить полный пакет обновлений только одному пилоту

Норрис получил обновленный болид, а Пиастри лишь половину от обещанного.

Макларен не сумел оснастить оба свои болида запланированным пакетом обновлений.

Напомним, ранее руководитель команды обещал, что новые обновления должны помочь следующий большой шаг вперед. И без этого многообещающего пакета остался Оскар Пиастри.

Команда сумела оснастить только болид Ландо Норриса, а австралиец вынужден довольстоваться лишь половиной новинок. Однако Браун уже пообещал, что ситуацию исправят к этапу в Имоле.

"У Ландо полный пакет, у Оскара – половина, и баланс будет равным в Имоле.

Мы обсуждаем с обоими пилотами свои планы. Уик-энд со спринтом – это вызов, поэтому мы выбрали такую стратегию. В том числе из-за правила закрытого парка мы хотели убедиться, чтобы запасных деталей хватило обоим", – приводит слова Брауна Sky Sports.

Стоит отметить, что пакет действительно машстабный, он включает новое переднее антикрыло, переднюю и заднюю подвески, передний и задний воздуховоды тормозов, днище и другие элементы.

С расписанием и результатами Гран-при Майами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!