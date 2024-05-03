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Автоспорт

Макларен смог предоставить полный пакет обновлений только одному пилоту

Норрис получил обновленный болид, а Пиастри лишь половину от обещанного.
Вчера, 21:15
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Макларен не сумел оснастить оба свои болида запланированным пакетом обновлений.

Напомним, ранее руководитель команды обещал, что новые обновления должны помочь следующий большой шаг вперед. И без этого многообещающего пакета остался Оскар Пиастри.

Команда сумела оснастить только болид Ландо Норриса, а австралиец вынужден довольстоваться лишь половиной новинок. Однако Браун уже пообещал, что ситуацию исправят к этапу в Имоле.

"У Ландо полный пакет, у Оскара – половина, и баланс будет равным в Имоле.

Мы обсуждаем с обоими пилотами свои планы. Уик-энд со спринтом – это вызов, поэтому мы выбрали такую стратегию. В том числе из-за правила закрытого парка мы хотели убедиться, чтобы запасных деталей хватило обоим", – приводит слова Брауна Sky Sports.

Стоит отметить, что пакет действительно машстабный, он включает новое переднее антикрыло, переднюю и заднюю подвески, передний и задний воздуховоды тормозов, днище и другие элементы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен

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