Макларен смог предоставить полный пакет обновлений только одному пилоту
Макларен не сумел оснастить оба свои болида запланированным пакетом обновлений.
Напомним, ранее руководитель команды обещал, что новые обновления должны помочь следующий большой шаг вперед. И без этого многообещающего пакета остался Оскар Пиастри.
Команда сумела оснастить только болид Ландо Норриса, а австралиец вынужден довольстоваться лишь половиной новинок. Однако Браун уже пообещал, что ситуацию исправят к этапу в Имоле.
"У Ландо полный пакет, у Оскара – половина, и баланс будет равным в Имоле.
Мы обсуждаем с обоими пилотами свои планы. Уик-энд со спринтом – это вызов, поэтому мы выбрали такую стратегию. В том числе из-за правила закрытого парка мы хотели убедиться, чтобы запасных деталей хватило обоим", – приводит слова Брауна Sky Sports.
Стоит отметить, что пакет действительно машстабный, он включает новое переднее антикрыло, переднюю и заднюю подвески, передний и задний воздуховоды тормозов, днище и другие элементы.
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