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Автоспорт

Уильямс опроверг слухи о замене Сарджента на воспитанника Мерседес

При этом американцу указали, что он должен улучшить свои результаты, если он хочет сохранить место в команде.
Сегодня, 22:21
Логан Сарджент / Getty Images
Логан Сарджент / Getty Images

На фоне неудовлетворительных результатов пилота Уильямс Логана Сарджента появилась информация о том, что команда намерена заменить американца на воспитанника Мерседес Андреа Кими Антонелли.

Для этого коллектив из Гроу уже подал официальный запрос в ФИА, чтобы 17-летний итальянец получил суперлицензию - в Формуле 1 могут выступать гонщики, которым уже исполнилось 18 лет.

Однако руководитель Уильямс Джеймс Воулз опроверг слухи о замене Сарджента. Однако он все же указал на то, что Логану нужно улучшить свои результаты, чтобы сохранить место в команде.

"Мы, как и все остальные, смотрим, какой состав пилотов у нас может оказаться в следующем году. И у нас есть собственная программа для молодых гонщиков", - цитирует Воулза Motorsport.

"Что касается Кими. Я не могу судить, на каком уровне он находится. Что касается его появления за рулем болида в этом году, я с самого начала всегда говорил, что это меритократия".

"Логан должен заслужить свое место, и на данный момент у него есть несколько сложных целей - он должен подобраться поближе к Алексу (Албону). Но на данный момент у нас на радаре нет ничего насчет его возможной замены".

Напомним, что в Майами стартовал шестой этап сезона-2024, где уже состоялся спринт. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий данного уик-энда во Флориде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс мерседес

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Уильямс опроверг слухи о замене Сарджента на воспитанника Мерседес
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