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Автоспорт

Руководитель МакЛарена не уверен, что Норрису удалось бы пройти Ферстаппена в Имоле

Андреа Стелла остался доволен и тем результатом, который добыли его гонщики.
Сегодня, 19:24
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Гран-при Эмилии-Романьи сезона Формулы-1 2024 года завершился победой пилота Ред Булл Макса Ферстаппена.

Нидерландец под конец заезда начал испытывать проблемы с резиной, из-за чего его быстро догнал Ландо Норрис. Но гонщик МакЛарен не смог пройти оппонента, проиграв тому 0,7 секунды.

После заезда британец признался, что прошел бы Ферстаппена, будь у него еще несколько кругов. Однако руководитель команды из Уокинга Андреа Стелла не разделяет оптимизм своего гонщика.

"Что ж, 63 круга — это уже много кругов. Часто вы говорите, что хотели бы, чтобы гонка длилась на один круг больше", - цитирует итальянца Autosport.

"Что есть, то есть, и это Макс Ферстаппен. Я уверен, что у него были некоторые проблемы, но он сумел выжать максимум из того, что у него было. Так что Макс молодец, молодцы и наши два гонщика, финишировавшие вторым и четвертым".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем всех гонок Формулы-1 сезона 2024 года.

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