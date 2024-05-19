Леклер: Стратегия во время квалификации лишила нас лучшего результата в гонке

Пилот Феррари Шарль Леклер финишировал на третьем место по итогам Гран-при Эмилии-Романьи, который выиграл Макс Ферстаппен из Ред Булл.

Во время свободных тренировок Скудерия демонстрировала отличный темп, который куда-то исчез по время субботней квалификации.

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Данные GPS показали, что во время квалификации болид Леклера был на 3-4 км/ч медленнее на прямых по сравнению с двумя МакЛаренами и еще медленнее Ферстаппена.

По мнению 26-летнего монегаска, не самая удачная стратегия с настройкой итальянских силовых установок помешала команде добиться лучшего результата.

"Оглядываясь назад на вчерашний день, заново анализируя квалификацию, я думаю, что по какой-то причине мы фактически потеряли все на старте квалификационного круга", - цитирует Леклера Motorsport.

Источник: Getty Images

"У нас была немного другая стратегия по настройке двигателя по сравнению с МакЛарен и Ред Булл. Мы потеряли все на подходе ко второму повороту. Вдобавок ко всему, у Макса был слипстрим".

"Это то, над чем нам придется подумать, потому что, особенно на такой трассе, стартовая позиция имеет решающее значение".

"Когда между Ред Булл, МакЛарен и нами есть лишь десятая доля секунды, нам нужно сделать все идеально. И сегодняшнее стартовое третье место стоило нам, возможно, лучшего результата в гонке".

Ранее пилот МакЛарен Ландо Норрис заявил, что ему не хватило всего нескольких кругов, чтобы попробовать обойти Макса Ферстаппена в борьбе за победу на Гран-при Эмилии-Романьи.

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